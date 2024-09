Incendi in California, oltre 3.600 ettari in fumo per l'Airport Fire Lake Elsinore (California), 11 set. (askanews) - Nelle immagini il devastante incendio ribattezzato "Airport Fire" a Lake Elsinore, in California, nella Contea di Orange, di origine accidentale, che dal 9 settembre ha bruciato più di 3.600 ettari di terreno. A causa del fumo sono state chiuse tutte le scuole nelle aree circostanti. Le fiamme nei pressi di un piccolo aeroporto sono partite accidentalmente mentre alcuni operai lavoravano con attrezzature pesanti. Tre diversi roghi fuori controllo sono scoppiati intorno alla seconda città degli Stati Uniti, alimentati da un'ondata di caldo torrido e raffiche di vento. Migliaia di vigili del fuoco, con il supporto della Guardia Nazionale, stanno lottando per rallentarne la diffusione. Al momento non sono stati segnalati morti o feriti gravi, ma decine di migliaia di case e aziende sono minacciate dalle fiamme.