In Venezuela manifestanti anti Maduro abbattono la statua di Chavez Calabozo, 30 lug. (askanews) - In Venezuela manifestanti anti-governativi hanno abbattuto la statua di Hugo Chavez, ex presidente venezuelano, a Calabozo. Dopo la contestata rielezione del successore di Chavez alla guida dello stesso partito, il presidente Nicolas Maduro, in un voto su cui pesa il sospetto di brogli elettorali, espresso anche dalla comunità internazionale, ci sono state molte proteste e disordini nelle strade del Venezuela, non solo a Caracas.