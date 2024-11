In Uganda strage nel fango, 30 dispersi Milano, 28 nov. (askanews) - In Uganda la disperazione dei sopravvissuti ad una frana di fango sotto cui sono disperse 30 persone, nel villaggio di Masugu, nel distretto orientale di Bulambuli, a circa cinque ore dalla capitale ugandese, Kampala. Il Paese dell'Africa orientale è stato sommerso da forti piogge negli ultimi giorni e il governo ha emesso un'allerta nazionale in seguito a segnalazioni di inondazioni e frane. Secondo quanto riferito dalla Croce Rossa, che ha girato queste immagini, sono stati recuperati finora 13 corpi.