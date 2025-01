In Sassonia le proteste ritardano il congresso dell'estrema destra di AfD Riesa (Sassonia), 11 gen. (askanews) - "Siamo tutti antifascisti", uno slogan ormai internazionale: lo scandisce in italiano la folla dei dimostranti a Riesa in Sassonia, in una strada adiacente alla sala dove da oggi si svolge il congresso del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland, dato in grande crescita in vista delle elezioni politiche anticipate del prossimo 23 febbraio. La polizia ha rimosso i manifestanti e l'avvio del congresso è stato rinviato di un'ora. Migliaia di manifestanti si stanno comunque riunendo nella cittadina della Sassonia. AfD si riunisce per nominare la leader Alice Weidel come candidata ufficiale alla cancelleria federale. La bozza del suo programma elettorale include l'uscita dall'euro e forti restrizioni sull'immigrazione. Julia, una manifestante, spiega: "Siamo qui oggi per impedire il congresso del partito AfD qui a Riesa. Per noi, AfD rappresenta esclusione, discriminazione, odio e agitazione. Vogliamo dimostrare chiaramente che siamo la maggioranza, che siamo a favore delle frontiere aperte, di una società basata sulla solidarietà, di una società per molti."