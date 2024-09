In migliaia in corteo a Bruxelles contro chiusura stabilimento Audi Bruxelles, 16 set. (askanews) - Migliaia di persone hanno manifestato a Bruxelles a sostegno dei lavoratori di uno stabilimento Audi della capitale belga minacciato di chiusura. La casa automobilistica tedesca sta valutando la possibilità di chiudere l'impianto, una mossa che secondo gli analisti è sintomatica dei problemi che affliggono l'industria europea delle auto elettriche, in un contesto di bassa domanda e forte concorrenza da parte della Cina.