In "Lux Santa", la vita e la speranza dei ragazzi di Crotone Roma, 19 gen. (askanews) - Arriva nei cinema il 22 gennaio "Lux Santa", il film di Matteo Russo presentato in anteprima al Torino Film Festival e a CannesDocs 2023. I protagonisti di "Lux Santa" ci portano tra le vie del quartiere Fondo Gesù di Crotone mostrandoci come in un territorio difficile l'amicizia e la fratellanza intorno al rito dei tradizionali fuochi di Santa Lucia, diventi un modo per per darsi uno scopo e quindi sopravvivere. Il regista ha spiegato: "Il fuoco non rappresenta solo un momento di riscatto, un momento per dire al mondo noi esistiamo, ma rappresenta quasi l'illuminazione, quasi la luce della speranza". Questi ragazzi creano una sorta di famiglia, l'unica possibile visto che i loro padri sono in carcere o non ci sono più, e la loro adolescenza è già piena di fardelli. "La loro ancora vera e propria è la speranza, la speranza di non commettere gli errori che i loro genitori hanno commesso nella loro vita. - ha spiegato Russo - E quindi sentirsi questo peso unito a questa voglia di speranza un po' fa trovare ai ragazzi e al gruppo di giovani quella gioventù perduta".