In Austria vince l'estrema destra, leader Fpoe: "Una nuova era" Vienna, 30 set. (askanews) - L'estrema destra ha vinto le elezioni in Austria, ottenendo un risultato anche migliore del previsto, con il Partito della libertà (FPOE) che ha ottenuto il 29,2% dei voti, battendo l'OVP al governo del cancelliere Karl Nehammer, al secondo posto con il 26,5% delle preferenze. "Abbiamo spalancato una porta verso una nuova era - ha detto il leader del partito anti-Islam e pro Cremlino Herbert Kickl - ora scriveremo davvero insieme questo nuovo capitolo della storia austriaca". L'Fpoe ha cavalcato l'ondata di rabbia pubblica per anti-immigrazione e il costo della vita e Kickl ha fatto campagna usando il soprannome di "cancelliere del popolo", un tempo usato per descrivere Adolf Hitler. Non avendo la maggioranza assoluta, al FPOE servirà trovare accordi per governare, ma Nehammer ha escluso la possibilità di appoggiare un governo con Kickl cancelliere.