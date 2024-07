In anteprima il video "Te voglio" il nuovo brano di Gatto Panceri Milano, 4 lug. (askanews) - In anteprima il video "Te voglio", il nuovo singolo inedito di Gatto Panceri (Utopia Records/Believe). Il brano parla di quel desiderio fisico e sentimentale, dell'impellenza, dell'urgenza di amare in una specie di inno per ogni maschio che vuole la sua donna. "Nel video io sono nel mio studio - racconta Gatto Panceri - e cerco con il telefono di convincere la protagonista a raggiungermi il prima possibile, mentre lei, Mariela Nunez (finalista Miss Italia 2022), è con le sue amiche in città a fare shopping. Con la regia di Andrea Larosa, il video è infatti ambientato in un pomeriggio estivo dove la temperatura climatica sembra salire ulteriormente per il fuoco della passione che a volte può nascere per la persona amata." Gatto Panceri, all'anagrafe Luigi Giovanni Maria Panceri, diplomato giovanissimo al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia e composizione, nel 1992 entra nel mondo della musica partecipando fra i giovani al Festival di Sanremo con il brano "L'amore va oltre". A seguire compone e scrive "Canterò per te" che Mina sceglie come primo singolo del suo album "Uiallalla" uscito quell'anno. Gatto nella sua carriera ha pubblicato 12 album come cantautore ed il più recente "Pelle d'oca e lividi", uscito nel 2020 e prodotto da Roby Facchinetti, è stato sul podio delle vendite per diverse settimane.