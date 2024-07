In anteprima il video "Sensaltro!" il nuovo singolo di Marco e Pippo Milano, 5 lug. (askanews) - In anteprima il video "Sensaltro!" il nuovo singolo di Marco e Pippo. Il gruppo comico veneto "Marco e Pippo - l'unico duo che è un trio" ci regala il video di "Sensaltro!" il loro primo singolo. Arriva l'estate e con essa la voglia di spensieratezza e di musica da ballare. "Sensaltro!" è una "canzone italo-disco leggera" dal testo surreale e ricco di spunti che ci invita ad una giusta spensieratezza e a non smettere mai di credere e di provare a realizzare anche le cose più impossibili perché tutti i grandi cambiamenti partono da un grande sogno. "Sensaltro!" è un invito ad avere coraggio anche quando qualcuno vicino a te ti dice che non ce la farai mai o che tanto non cambierà mai nulla. Quindi quando qualcuno ti chiederà: "Ma sei sicuro che si può fare?", tu rispondigli sempre: "Sensaltro!" Gli artisti commentano così il nuovo videoclip: "Non volevamo realizzare il solito videoclip estivo ma un video spontaneo, fatto da persone comuni e non da attori, dove tutti potessero interpretare la canzone a loro modo, divertirsi e ballare liberamente". E infatti il messaggio del video è proprio quello della libertà di muoversi e ballare ognuno secondo le proprie sensazioni e capacità, senza divisioni di età o di pregiudizio. Il videoclip di "Sensaltro!", diretto da Roberto Carraro che ha curato anche la produzione musicale del brano, alterna scene girate in diverse location suggestive: da Piazza degli Scacchi di Marostica (VI) alla laguna di Venezia, da Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (VE) al Castello di Mesola (FE). Il loro slogan è: "Think less smile more": preoccupati di meno e sorridi di più!