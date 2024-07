In anteprima il video Mi Lascio Andare, il nuovo singolo di Donno Milano, 2 lug. (askanews) - In anteprima il video Mi Lascio Andare, il nuovo singolo di Donno che esce a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del secondo album Io Siamo, Tu Siete Essi?, che l'ha confermato tra gli autori più promettenti della nuova scena musicale. Torna il sound tra rock ed elettronica che caratterizza lo stile del cantautore nato a Luino sulle sulle sponde del Lago Maggiore, e che fa da tappeto al suo inconfondibile timbro vocale e ai suoi testi con cui racconta l'umanità e il mondo che la ospita, attraverso critiche mai negative e polemiche ma sempre costruttive e che celano la speranza di vedere se stessi, e gli altri, un giorno, sempre più liberi di vivere la propria vita senza il peso del giudizio sociale. Donno spiega così il nuovo brano: "Mi Lascio Andare racconta l'amore per la vita. È un invito ad abbandonarsi e accettare tutte le sfumature delle emozioni che l'avventura di vivere ci offre. Certo, gettare il cuore oltre l'ostacolo e buttarsi incontro alle proprie paure terrorizza e c'è sempre il rischio di potersi fare male ma sentirsi protetti sopra la propria torre senza sporcarsi un po' non è forse un'opzione più pericolosa? Si può davvero crescere e cambiare, restando arroccati lassù?"