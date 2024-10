In anteprima il video "Emma e Arturo" di Ambra di Marte Milano, 18 ott. (askanews) - In anteprima il video "Emma e Arturo" il nuovo singolo dell'eclettica cantautrice Ambra di Marte. Una canzone che parla d'amore senza mai pronunciare quella parola. Un amore libero da discriminazioni e difficoltà, oltre ogni pregiudizio e incomprensione. Un sentimento inevitabile, che va oltre la logica, l'impulso, il tempo e le convenzioni sociali. La traccia, registrata interamente live in studio, è un acustico intimo e autentico che riflette la purezza del sentimento che racconta. Ispirata alla relazione dei nonni di Ambra, i cui nomi danno il titolo alla canzone, è una dedica a chiunque creda nella libertà di amare senza confini, esprimendo l'amore in tutte le sue forme. "Emma e Arturo" si collega naturalmente al primo album di Ambra di Marte, "Smeraldo", un progetto caratterizzato da sonorità diverse e atmosfere ricche, che esplora vari generi musicali senza mai perdere la propria identità. I testi poetici, intrisi di una punta di sarcasmo e critica sociale, creano una narrazione coerente e distintiva che accompagna l'intero lavoro. Ambra di Marte, cantautrice e performer, una vita dedicata allo studio della musica e dello spettacolo, si inserisce nel panorama emergente italiano con il suo sound pop-rock, la sua voce calda dalle sfumature soul e i suoi testi sinceri.'Smeraldo' è il suo primo album con cui ci racconta la sua vita, i sogni, le esperienze e le emozioni che la accompagnano attraverso la sua musica.