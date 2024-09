In 30mila a Gragnano per festeggiare la pasta Igp Milano, 16 set. (askanews) - La pasta è per eccellenza l'alimento simbolo della convivialità e della condivisione. Protagonista di infinite ricette, è riuscita a mantenere il suo posto a tavola nel corso del tempo, adeguandosi a esigenze e trend in continua evoluzione. Prendendo in prestito un aggettivo dal vocabolario quotidiano, potremmo definirla social, protagonista di tavole e schermi su cui festeggiare momenti ed emozioni. Per celebrarla, il Consorzio di tutela di questa Igp, ha organizzato "Gragnano città della pasta", un evento in collaborazione con il Comune napoletano e la Regione Campania che per la sua 22esima edizione ha visto la partecipazione 30 mila persone. "Gragnano è la città della pasta. Non possiamo dire che è il luogo dove è nata la pasta, perché non lo si sa, ma è certamente la culla della pasta, cioè dove il fare la pasta è diventata un'arte e una professione - ha detto Massimo Menna presidente del Consorzio di tutela Pasta di Gragnano Igp - Più di 500 anni fa esistevano a Gragnano una miriade di piccoli operatori, potremmo dire, che producevano pasta. E la essiccavano all'aperto perché uno dei motivi, il motivo forse principale per cui Gragnano è la città della pasta è la sua posizione, il suo clima". Sulle colline gragnanesi, con le montagne alle spalle e di fronte il mare, la pasta trova il clima ideale per l'essiccazione, passaggio fondamentale per la sua qualità. E' per far conoscere questi segreti e celebrare la pasta in ogni forma e formato che il Consorzio ha aperto anche quest'anno le porte della città accompagnando golosi e curiosi tra mulini e pastifici, richiamando sul territorio chef stellati e food creator, organizzando convegni e showcooking. Una festa che quest'anno celebra proprio l'anima social di questo alimento: "La pasta è qualcosa che tutti noi vogliamo, sì mangiare, ma condividere con gli altri - ha evidenziato - Che ci mette attorno al tavolo e ci fa condividere, oltre al piacere del cibo, le nostre gioie, le nostre considerazioni. Si chiacchiera, si fa quello che oggi si faceva, e si continua a fare per fortuna con la pasta, quello che oggi si fa anche sui social media". Questa 22esima edizione, tuttavia, cade in un anno particolare: i 20anni del Consorzio di tutela della pasta di Gragnano Igp una occasione per ripercorrere le tappe fin qui raggiunte e darsi nuove prospettive "I traguardi principali del Consorzio sono stati nel 2013 l'ottenimento della denominazione europea pasta di Gragnano IGP, la denominazione protetta. Nel 2019 la trasformazione da semplice consorzio promotore, potremmo dire a consorzio di promozione e tutela della pasta di Gragnano. Il grande sforzo che le aziende gragnanesi hanno fatto negli anni per conservare e diffondere questo prodotto bellissimo che è la pasta di Gragnano IGP e mettendolo un po' al sistema hanno cercato di comunicare sempre di più il valore della pasta e difendere anche il nome pasta di Gragnano Igp". Per festeggiare questi vent'anni di attività alla kermesse a Gragnano sono invitati anche gli altri consorzi di prodotti Igp e Dop con cui la pasta di Gragnano si accompagna.