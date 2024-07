Il violento tifone Gaemi colpisce le Filippine, Manila allagata Manila, 24 lug. (askanews) - Il tifone Gaemi con le sue abbondantissime piogge monsoniche si è abbattuto sul Nord delle Filippine e sulla capitale Manila, allagando le strade e provocando frane mortali nelle regioni montuose. I soccorritori sono stati dispiegati in tutta la capitale per aiutare a evacuare le persone dalle case basse dopo che gli acquazzoni hanno trasformato le strade in fiumi. Nelle ultime 24 ore a Manila sono caduti più di 200 millimetri di pioggia, il che "non è insolito". Ci sono almeno 12 morti. Gli uffici governativi sono stati chiusi e le lezioni sospese, mentre più di 70 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati a causa del maltempo. Decine di migliaia le persone rifugiate nei centri di evacuazione. La tempesta ora si dirige verso Taiwan.