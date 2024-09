Il vilaggio in Portogallo circondato dalle fiamme Ribeira de Fraguas,, 17 set. (askanews) - Il piccolo villaggio di Ribeira de Fraguas, nel cuore della zona colpita dagli incendi che da diversi giorni stanno martoriando il Portogallo settentrionale, sta vivendo una notte particolarmente turbolenta. Il villaggio è circondato dalle fiamme, alimentate da venti violenti e vorticosi. I vigili del fuoco hanno lottato per diverse ore per limitare i danni. Il Portogallo ha chiesto aiuto ai suoi partner europei per combattere una serie di incendi boschivi che finora hanno provocato due morti e diversi feriti, secondo gli ultimi dati forniti dai servizi di protezione civile.