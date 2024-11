Il team di Trump: da Gaetz a Rubio, è già polemica per le nomine Washington, 14 nov. (askanews) - Prime nomine importanti e prime critiche per Donald Trump che sta definendo la sua squadra di governo in vista del 20 gennaio, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Due incarichi di peso sono stati affidati a due nomi molto divisivi: il fedelissimo Matt Gaetz sarà procuratore generale, l'avvocato deputato della Florida ha 42 anni, posizioni radicali ed è stato messo sotto indagine dal Dipartimento che guiderà e che ha sempre criticato, non piace neanche a una parte dei Repubblicani più moderati che dovrà dare l'ok alla sua nomina in Senato; fonti del Dipartimento citate da Nbc news hanno definito la scelta "folle e ridicola". Tulsi Gabbard sarà direttrice dell'intelligence, ex democratica, molto vicina a Trump tanto da essere presa in considerazione per la vicepresidenza e simpatizzante del presidente russo Vladimir Putin. Marco Rubio, ex senatore della Florida e fra i candidati alle primarie repubblicane perse contro Trump, sarà invece il segretario di Stato, il ministro degli Esteri Usa. "È un grande onore", ha commentato il 53enne, noto per le posizioni chiare sul diritto di Israele di difendersi dopo gli attacchi del 7 ottobre e non sostiene l'invio di ulteriori aiuti militari all'Ucraina.