Il sole su Valencia inondata, i servizi di soccorso in città Valencia, 30 ott. (askanews) - Le immagini del ministero spagnolo della Difesa mostrano i servizi di soccorso dispiegati nella Comunità di Valencia, colpita dalle inondazioni. Nella notte sono stati ritrovati diversi corpi; il bilancio è ancora incerto ma si parla di oltre 60 vittime e ci sono ancora dispersi. Il governo centrale di Madrid ha messo in piedi una unità di crisi e invito nella regione una unità specializzata dell'esercito. L'unità di crisi si riunirà di nuovo mercoledì alla presenza del presidente del governo Pedro Sanchez rientrato da una visita in India. Scuole e parchi sono chiusi a Valencia e tutti gli eventi sportivi sono stati annullati; numerosi voli sono stati annullati o mandati su altre città per evitare la pioggia e il vento.