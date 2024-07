Il presidente brasiliano Lula in visita in Bolivia Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è arrivato in Bolivia per una visita ufficiale. Lula è atterrato nella città di Santa Cruz de la Sierra; un viaggio, ha fatto sapere la presidenza brasiliana, volto "a rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due popoli fratelli". Ad accoglierlo in aeroporto c'era anche il ministro degli Esteri boliviano Celinda Sosa. Lula ha ricevuto una whiphala, la bandiera indigena, dai membri dei movimenti indigeni e sociali della Bolivia. Il programma della visita prevede incontri bilaterali tra Lula e il presidente boliviano Luis Arce Catacora, che verteranno sulla cooperazione nei settori economico e commerciale, dell'energia, della sanità e dell'istruzione, nonché incontri con rappresentanti delle organizzazioni sociali.