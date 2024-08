Il premier indiano Modi a Kiev ricevuto dal presidente Zelensky Kiev, 23 ago. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Kiev dove è stato ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che poche settimane fa è andato a Mosca per vedere il presidente russo Vladimir Putin. Zelensky fu particolarmente duro nella reazione, dicendosi "deluso nel vedere il leader della più grande democrazia del mondo abbracciare il criminale più sanguinario del mondo a Mosca". La visita di oggi punta insomma anche a ricucire un rapporto. L'India non ha mai votato in sede Onu per la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e, anzi, ha rafforzato gli acquisti di idrocarburi a prezzo ribassato da Mosca, che dal canto suo è ansiosa di coprire i mancati introiti dovuti alle sanzioni occidentali. Il mese scorso il paese dell'Asia meridionale è diventato il più grande acquirente di idrocarburi russi, superando la Cina. La visita di Modi è la prima di leader indiano all'Ucraina, dall'indipendenza di Kiev del 1991. L'India mantiene da sempre una posizione di non allineamento e di equidistanza e ha tradizionalmente un rapporto positivo con la Russia. Sul dossier ucraino, Nuova Delhi ha mantenuto sempre ferma la richiesta di un cessate-il-fuoco. Modi è in Ucraina dopo una visita di due giorni in Polonia. Parlando assieme al primo ministro polacco Donald Tusk ha detto di essere per il "dialogo e la diplomazia al fine di ristabilire al più presto la pace e la stabilità".