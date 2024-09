Il pianto inconsolabile per i palestinesi uccisi a Gaza Milano, 21 set. (askanews) - Un pianto inconsolabile: è quello dei palestinesi che pregano per i loro cari davanti ai cadaveri coperti da lenzuola bianche all'ospedale Nasser dopo l'ennesimo raid israeliano a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, contro un immobile residenziale. Secondo le autorità sanitarie di Gaza almeno 41.391 palestinesi sono stati uccisi e 95.760 feriti nell'offensiva militare su Gaza dal 7 ottobre. Nel conteggio dei deceduti del ministero della Salute di Gaza non si distingue tra civili e militanti.