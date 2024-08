Il Piacere della Lettura incontra Eugenio Murrali

Eugenio Murrali, giornalista, insegnante e autore di libri, tra cui opere scritte con Dacia Maraini e con prefazioni di Dario Fo, è stato intervistato riguardo al suo libro "Marguerite è stata qui", pubblicato da Neri Pozza.

Il romanzo evoca un'immagine con la forza misteriosa di un sogno, narrando la straordinaria esistenza di Marguerite Yourcenar attraverso le voci delle persone che l'hanno conosciuta. La narrazione si sviluppa tra monodia e polifonia, con numerose voci che si alternano pagina dopo pagina, immergendoci nella vita di Marguerite. La storia inizia a Bruxelles con la nascita di Marguerite, segnata dalla perdita della madre, e prosegue con l'infanzia trascorsa in un castello nelle Fiandre francesi, sotto le cure delle bambinaie Barbe e Camille e l'affetto del padre Michel René, che la introduce ai segreti della conoscenza e della bellezza.

Il racconto si snoda attraverso le geografie dei sentimenti e dei luoghi: dalla costa olandese affacciata sul Mare del Nord, alla Grecia, all'Italia, fino all'America, dove Marguerite trova una nuova casa. L'isola nel Maine, dove concluderà la stesura delle "Memorie di Adriano", diventa un luogo di possibile abbandono. Con uno stile limpido e una vivida fantasia, Eugenio Murrali descrive il percorso significativo di una donna coraggiosa e libera, che ha attraversato il Novecento, due guerre mondiali, la guerra fredda e, nella sfera privata, le passioni degli anni Trenta, il lungo amore con la compagna Grace e gli ultimi anni dolorosi con Jerry.

In "Marguerite è stata qui", Murrali rende omaggio a una scrittrice vertiginosa e amata, la prima donna ammessa all'Académie française, che ha fatto rivivere personaggi immortali come l'Imperatore Adriano e l'alchimista Zenone dell’"Opera al nero". Attraverso un coro di voci, il romanzo restituisce un ritratto sfaccettato di Marguerite Yourcenar, una delle autrici più significative del Novecento, amata per la sua letteratura e per la sua vita intensa e appassionata.