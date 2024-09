Il Papa: la Chiesa deve chiedere perdono per gli abusi sui minori Bruxelles, 27 set. (askanews) - Parlando a Bruxelles davanti a leader politici e della società civile, Papa Francesco ha detto che la Chiesa cattolica deve "chiedere perdono" per la "vergogna" e la "disgrazia" degli abusi sessuali sui minori. "Fratelli e sorelle, questa è la vergogna, la vergogna che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano, chiedere perdono e risolvere il problema" ha dichiarato il Pontefice. "La Chiesa deve vergognarsi e deve cercare il perdono" ha detto ancora Bergoglio. Il Belgio è stato segnato da decenni di scandali riguardanti abusi nella Chiesa.