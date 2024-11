Il momento in cui viene rapito il comandante navale di Hebollah Roma, 2 nov. (askanews) - Nelle immagini provenienti da una telecamera di videosorveglianza e diffuse sui social network si vede un "commando" non identificato rapire un comandante navale di Hezbollah nella città costiera di Batroun, a nord di Beirut. Secondo i media arabi, l'Unifil ha negato il coinvolgimento nella presunta cattura del comandante navale di Hezbollah da parte di un commando israeliano nel nord del Libano. Secondo l'agenzia Ani, che cita dei residenti, "una forza militare" è sbarcata "dal mare sulla costa di Batroun" ed è andata "in un bungalow vicino alla spiaggia, dove ha rapito" un comandante "libanese prima di uscire in mare aperto su un motoscafo". Ad essere rapito dal commando dell'Idf sarebbe Imad Amhaz, esponente di Hezbollah, ex membro della forza navale del movimento sciita libanese, afferma il giornalista di Axios Barak Ravid, citando un ufficiale israeliano. La fonte afferma che Imad Amhaz è stato portato per essere interrogato sulle attività navali di Hezbollah, secondo Ravid.