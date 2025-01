Il momento del rientro in Israele delle tre donne liberate da Hamas Tel Aviv, 19 gen. (askanews) - Nelle immagini il momento del rientro in Israele delle tre donne liberate da Hamas, primi ostaggi rilasciati nel quadro dell'accordo con Israele che ha dato il via alla tregua a Gaza. "Emily, Doron e Romi sono ora in mani sicure - ha detto il protavoce dell'Idf Daniel Hagari - Negli ultimi minuti, Emily, Doron e Romi si sono uniti alle forze israeliane e dello Shin Bet. Sono nelle nostre mani e stanno finalmente tornando a casa, si stanno dirigendo verso un punto di incontro delle forze israeliane, dove riceveranno le prime cure mediche e incontreranno le loro famiglie. Da lì saranno trasferite in ospedale".