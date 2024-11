Il missile di Putin fa tremare le cancellerie europee Milano, 23 nov. (askanews) - L'Oreshnik russo fa tremare le cancellerie europee. Vladimir Putin ha infatti ammesso che quello lanciato nell'area ucraina di Dnipro è un missile supersonico a lunga gittata, una nuova arma potente che può potenzialmente raggiungere le capitali europee, da Varsavia a Londra, in una ventina di minuti, predisposta anche per alloggiare testate nucleari. L'Oreshnik "può colpire bersagli ovunque nel territorio europeo, il che lo distingue favorevolmente dalle altre armi di precisione a lungo raggio", ha affermato Sergei Karakayev, Comandante delle Forze missilistiche strategiche russe. Da parte sua Putin ha spiegato che il nuovo missile testato nell'area ucraina di Dnipro "è un altro garante affidabile dell'integrità territoriale e della sovranità della Russia". "È necessario stabilire la produzione di massa di questo missile", ha dichiarato il presidente russo, il quale ha anche annunciato che Mosca continuerà a condurre "test" del missile Oreshnik "in situazioni di combattimento". Nel mirino c'è sempre l'Ucraina, che ha chiesto con urgenza una riunione con il consiglio della Nato che si terrà il 26 novembre.