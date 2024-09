Il Libano denuncia 274 morti e circa 5000 feriti per attacchi Israele Beirut, 23 set. (askanews) - Un bilancio di almeno 274 morti a seguito dei raid aerei israeliani in Libano: a denunciarlo è il ministro della Salute libanese, Firass Abiad, secondo cui ci sarebbero anche quasi 5000 feriti. Abiad ha precisato che fra le vittime, che ha definito "martiri", ci sono anche 21 bambini e 39 donne, e ha paragonato gli attacchi degli ultimi giorni con la guerra del 2006, per sottolinare l'intensità dei raid di Israele, da lui chiamato "il nemico sionista".