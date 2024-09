Il lato etico della London Fashion Week con la sfilata charity Oxfam Londra, 13 set. (askanews) - La London Fashion Week mostra anche il lato etico della moda e contro lo spreco e il fast fashion. L'ente benefico Oxfam torna con la sua passerella "Style for Change", collaborando per la prima volta con il mercato online dell'usato Vinted per una passerella movimentata con abiti scelti dallo stilista Bay Garnett dai magazzini Oxfam. "È davvero emozionante perché quando abbiamo fatto la prima sfilata, otto anni fa, non era proprio così", racconta Garnett. "C'è molto più entusiasmo intorno, quindi è bello vedere e sentire, sentire l'energia, è fantastico".