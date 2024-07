Il Comandante Giuseppe Lai presenta Nave Amerigo Vespucci Los Angeles (California), 4 lug. (askanews) - "Nave Amerigo Vespucci è la nave più anziana della Marina Militare italiana, costruita nel 1931, da allora è la nave-scuola dove gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale, al termine del loro percorso formativo in Accademia hanno il loro primo incontro col mare, con gli elementi e con la vita di bordo. Ma è anche un assetto di diplomazia navale, un'ambasciata galleggiante, quindi all'interno di questo progetto è un portavoce di valori, tradizioni, cultura, tecnologia, ricerca e tanto tanto made in Italy" così il Comandante di Nave Vespucci Giuseppe Lai in occasione della cerimonia inaugurale della tappa americana a Los Angeles del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l'Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale delle eccellenze italiane che per altre sette tappe affiancherà il tour del Vespucci.