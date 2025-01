Il colosso taiwanese dei semiconduttori Tsmc registra ricavi da record Milano, 16 gen. (askanews) - Il colosso taiwanese dei semiconduttori Tsmc ha registrato numeri da record con un utile netto di 11,1 miliardi di euro nell'ultimo trimestre del 2024, in aumento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2023. E grazie agli investimenti per quasi 30 miliardi di euro e alla crescente domanda di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) le previsioni per il 2025 sono ancora migliori. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, specializzato nei chip più sofisticati, sta accelerando il suo sviluppo anche al di fuori di Taiwan, di fronte all'intensificarsi delle minacce geopolitiche in Asia e all'inasprimento delle restrizioni americane nei confronti della Cina in campo tecnologico, un contesto che rischia di oscurarne l'orizzonte. Questa solida performance corrisponde a una domanda sostenuta, come confermato dalle previsioni di spesa significativa da parte di colossi Usa come Microsoft o Amazon per le infrastrutture di intelligenza artificiale. "Siamo fiduciosi di poter continuare a superare la crescita del settore. Ci aspettiamo che il 2025 sia un altro anno di forte crescita per Tsmc", ha affermato il ceo del gigante taiwanese, C.C. Wei.