I World Skate Games in Italia per la prima volta nella storia Roma, 3 set. (askanews) - Per la prima volta l'Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games 2024, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella mondiale World Skate. Roma sarà il fulcro dei questi giochi con 3 sedi speciali, Colle Oppio, Pincio e Ostia, con le gare di Skateboarding, Scootering, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Skate Cross e Esport. La grande competizione però è molto più ampia e dal 6 al 22 settembre saranno 4 le regioni ad ospitare atleti da tutto il mondo come spiega Sabatino Aracu presidente World Skate Games Roma, annunciando l'Opening Ceremony a Piazza di Spagna. "È giusto che si faccia qui la cerimonia di apertura anche se tocchiamo Abruzzo Emilia-Romagna e Piemonte ma questo è lo sport di tutti". Una manifestazione all'insegna delle discipline rotellistiche, unica nel suo genere che vede migliaia di appassionati perché sono sport alla portata di tutti come conferma il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Quello che maggiormente attrae soprattutto le giovani e giovanissime generazioni e di cui il Cio ha bisogno". Tutti pronti dunque a farsi contagiare dalla magia delle rotelle.