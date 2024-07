Hidalgo: molto felici del triathlon nella Senna Milano, 31 lug. (askanews) - Dopo i due allenamenti annullati e il rinvio della gara degli uomini lunedì, causa inquinamento, il triathlon femminile è stato il primo questa mattina a lanciarsi nella corsa che comprende il tuffo nella Senna, davanti ad un foltissimo pubblico nonostante l'ora mattutina e la pioggia caduta tutta la notte. Molto soddisfatta la sindaca di parigi, Anne Hidalgo: "Avevamo vinto la nostra scommessa, la Senna è decontaminata. Poi, naturalmente, bisognava anche vedere se tutte le opere, tutte le infrastrutture che permettono di mantenere e di avere un'acqua di qualità nella Senna funzionassero, inoltre , se non fossero state costruite queste infrastrutture, stamattina non avremmo potuto fare il bagno a causa dei temporali che si sono verificati negli ultimi giorni. Quindi siamo davvero molto felici di completare il tutto con una medaglia d'oro femminile francese. Penso che sia la ciliegina sulla torta", ha dichiarato. "Siamo riusciti a fare cose che sembrano straordinarie, e che lo sono, perché per anni la Senna è stata considerata quasi come una fogna. Nell'immaginario di molti, qui a Parigi e altrove, riconquistare e pulire questo fiume sembrava qualcosa di impossibile", ha concluso Hidalgo.