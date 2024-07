Herzog a Roma, manifestazione pro-Palestina davanti a Palazzo Chigi Roma, 25 lug. (askanews) - Manifestazione di protesta pro-Palestina davanti a Palazzo Chigi, in occasione della visita del presidente israeliano Isaac Herzog a Roma. Circa trenta persone hanno manifestato all'ingresso della Galleria Sordi, vicino alla presidenza del Consiglio, tenuti sotto controllo dalla polizia. Hanno sventolato bandiere della Palestina, scandendo lo slogan "Palestina libera". Chiuse al pubblico con transenne piazza Colonna e piazza Montecitorio, così come parte di via del Corso. Il presidente Herzog durante la sua visita a Roma viene ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.