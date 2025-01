Hamas libera 4 soldatesse israeliane, la gioia della folla a Tel Aviv Roma, 25 gen. (askanews) - Hamas ha consegnato alla Croce Rossa a Gaza City quattro soldatesse israeliane tenute in ostaggio e liberate oggi nell'ambito dell'accordo di tregua con Israele. Il trasferimento delle quattro donne alla Croce Rossa Internazionale è avvenuto su una gremitissima piazza Palestina, nel cuore di Gaza City, alla presenza anche di centinaia di membri di Hamas ed esponenti di altre fazioni, tra cui la Jihad islamica palestinese. Le soldatesse, la cui liberazione è stata trasmessa in diretta da Al Jazeera, hanno salutato sorridenti prima di essere accompagnate alle vetture della Croce Rossa. Sono Liri Elbag, 19 anni, Naama Levy, 20 anni, Daniella Gilboa, 20 anni, e Karina Ariev, 20 anni. Insieme ad Agam Berger, 20 anni, ancora prigioniera nella Striscia di Gaza, le quattro soldatesse facevano parte dell'unità di sorveglianza delle Forze di difesa israeliane (Idf) di stanza alla base militare di Nahal Oz al momento dell'attacco di Hamas. In piazza a Tel Aviv una folla di israeliani ha festeggiato il loro rilascio, tra applausi, lacrime, canti e cori.