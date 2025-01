Groenlandia, il primo ministro Egede: non vogliamo essere americani Nuuk (Groenlandia), 21 gen. (askanews) - Dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che ha detto nuovamente di voler prendere il controllo della Groenlandia, il primo ministro groenlandese Mute Egede ha dichiarato che il territorio autonomo danese non vuole diventare americano. "Siamo groenlandesi, non vogliamo essere americani; non vogliamo nemmeno essere danesi. Il futuro della Groenlandia sarà deciso dalla Groenlandia e insisto sul fatto che il futuro della Groenlandia sarà deciso dalla Groenlandia", ha detto Egede.