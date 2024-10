Governo, Schlein: dopo 2 anni gli italiani hanno poco da festeggiare Genova, 21 ott. (askanews) - "So che domani vengono a festeggiare. Purtroppo quelli che hanno poco da festeggiare sono gli italiani e i liguri". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando l'incontro in programma domani a Genova con il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per celebrare i due anni di governo nazionale e i risultati della Lega.