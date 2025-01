Gli artisti di CirCAfrica si sono esibiti in Vaticano per il Papa Città del Vaticano, 8 gen. (askanews) - Una festa di colori, musica e danza per il Papa in sala Nervi. Gli artisti di CirCAfrica hanno portato in Vaticano il loro spettacolo di gioia e passione. Provenienti da diverse nazioni africane hanno eseguito un breve estratto dello show. "Continuate a tramandare quest'arte che è un bene per la nostra società e per il mondo intero! Il circo è un mondo magico che unisce tutte le famiglie del mondo" ha detto il Pontefice ringraziando per lo spettacolo della compagnia che in questo giorni si sta esibendo a Roma. Poi è tornato a parlare del dramma della povertà che colpisce soprattutto i bambini. "Ancora oggi, in particolare, sono troppi i piccoli costretti a lavorare. Ma un bambino che non sorride, un bambino che non sogna non potrà conoscere né fare germogliare i suoi talenti. In ogni parte della terra ci sono bambini sfruttati da un'economia che non rispetta la vita; un'economia che, così facendo, brucia il nostro più grande giacimento di speranza e di amore"