Giornate Trevi, Vitiello (Wec Italia): luogo del confronto Roma, 26 set. (askanews) - Michele Vitiello, neo segretario generale di Wec Italia, che ha promosso con Globe Italia le Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi 2024, spiega ad askanews il senso della manifestazione. "Le Giornate di Trevi - evidenzia - si dimostrano anche quest'anno essere il luogo ideale e privilegiato per il confronto tra aziende, istituzioni, associazioni e accademia. Luogo formale ed informale di incontro e dibattito tra voci diverse e plurali che servono a costruire la cultura energetica del paese. E' emersa la necessità della condivisione di informazioni, mettere insieme queste voci per una transizione giusta e inclusiva che non lasci indietro nessuno".