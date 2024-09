Giornate Trevi, Corrado (Pd): bene approccio multidisciplinare Roma, 20 set. (askanews) - "Sono felice di essere qui alle Giornate di Trevi dove in maniera multidisciplinare ci si confronta tra mondo produttivo, associazioni, mondo legislativo e politico per trovare le migliori soluzioni e far emergere le migliori pratiche per affrontare le sfide più importanti di questo momento storico. La sfida del cambiamento climatico, quella del collasso dell'ecosistema, la sfida industriale per il nostro paese e per l'Europa, la sfida per la competitività e anche quella per la qualità della vita delle persone e della lotta alle diseguaglianze. Ne aggiungo un'altra, la lotta alle tensioni geopolitiche che stanno emergendo e che in una transizione energetica che ci renda più liberi e più direttamente capaci di gestire il nostro modo di produrre energia può essere un valore aggiunto da questo punto di vista". Così Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile Conversione ecologica nella segreteria nazionale del Partito democratico, in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, promosse a Trevi da Globe Italia.