Gender Gap, Calabresi: Siamo sul percorso giusto Roma, 15 gen. (askanews) - "La legge Golfo-Mosca ci ha permesso di colmare un ritardo sul gap di genere soprattutto sui livelli molto alti di governance. Dal basso ci vuole molto più tempo, il percorso è più lungo ma questa direttiva europea ci aiuta posizionando un target reale del 30% a livello di executive a cui dobbiamo puntare". Lo ha dichiarato Nicolò Calabresi, Responsabile Sud Europa Heidrick & Struggles intervenuto questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post in onda su Urania TV. "In Italia stiamo facendo un percorso di formazione, selezione e sviluppo per garantire anche a donne manager di crescere da questo punto di vista e di arrivare a livello executive. Le percentuali al momento sono ancora molto basse, dobbiamo raggiungere in breve tempo livelli molto più alti. Il percorso è quello giusto e il fattore tempo è fondamentale. Ci sono dati in crescita importanti ma siamo ancora all'inizio e bisognerà essere in grado di andare oltre le grandi aziende quotate in borsa".