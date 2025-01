Gaza, min. Esteri israeliano a Roma: tregua decisione dura da accettare Roma, 16 gen. (askanews) - Parlando da una sinagoga di Roma, il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che l'accordo per il cessate il fuoco è stata una "decisione molto dura che il gabinetto israeliano dovrà accettare". L'accordo richiederà l'approvazione del gabinetto israeliano durante una riunione che potrebbe tenersi in giornata. Il Qatar e gli Stati Uniti hanno annunciato mercoledì un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi tra Israele e Hamas, aggiungendo di sperare che apra la strada a una fine permanente della guerra a Gaza.