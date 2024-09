G7, Meloni: difende libertà seguendo indicazioni Parlamenti Verona, 6 set. (askanews) - "Il Gruppo dei 7 è unito da principi e valori comuni, e svolge un ruolo insostituibile a difesa di libertà e democrazia. Lo esercitiamo seguendo le indicazioni dei rispettivi parlamenti nazionali, dove la sovranità popolare ha la sua massima espressione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in video collegamento al G7 dei Parlamenti in corso a Verona. In questa ottica, "il rafforzamento della dimensione parlamentare del G7 cui l'Italia ha contribuito rappresenta quindi un valore aggiunto, a maggior ragione guardando le sfide che dobbiamo affrontare, in cui è fondamentale che la politica, e dunque i Parlamenti, rivendichino la propria centralità".