Francia, Bayrou a Matignon per il passaggio di potere Parigi, 13 dic. (askanews) - François Bayrou, nominato primo ministro dal presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Matignon, la residenza parigina del capo dell'esecutivo,per il passaggio di potere con il premier uscente Michel Barnier. Settantatré anni, centrista, uomo di mediazione. Questo il profilo di François Bayrou, il politico di lungo corso scelto da Macron per cercare di portare l'esecutivo transalpino fuori dall'impasse in cui s'è ritrovato in seguito alle elezioni politiche vinte dalla sinistra e con una forte avanzata anche delle destre.