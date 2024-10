Folla a Mumbai per i funerali del magnate Rata Tata Mumbai, 10 ott. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite a Mumbai per partecipare ai funerali del magnate dell'automobile Ratan Tata, morto il 9 ottobre 2024 a 86 anni. Tata è stato a capo di uno dei più grandi gruppi dell'India, e ha trasformato il Tata Group in un conglometaro internazionale che produce di tutto oltre alle celebri auto elettriche, dal software alle auto da corsa. La bara avvolta nella bandiera indiana era affiancata da un picchetto d'onore con una banda di ottoni e percussioni. Mumbai ha dichiarato un giorno di lutto.