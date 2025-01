Firmato l'accordo tra Hamas e Israele, tregua da domenica Milano, 17 gen. (askanews) - L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato nella notte il raggiungimento di un "accordo per la liberazione degli ostaggi" con Hamas. Una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano è prevista in giornata, ha aggiunto. "Il primo ministro ha ordinato al gabinetto politico e di sicurezza di riunirsi venerdì. Il governo si riunirà successivamente per approvare l'accordo", ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu precisando che le famiglie degli ostaggi sono state informate. Se approvato dal gabinetto israeliano, l'accordo di cessate-il-fuoco inizierà domenica. Secondo quanto riportato dai media ebraici, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha raggiunto un accordo con il primo ministro Benjamin Netanyahu sull'accordo di cessate il fuoco firmato con Hamas a Doha. I due hanno concordato la richiesta del ministro di estrema destra che l'Idf ritorni a combattere Hamas a Gaza dopo un cessate il fuoco temporaneo e sulla questione del controllo sugli aiuti umanitari trasferiti all'enclave palestinese.