Festival di film di Villa Medici apre con Alice Rohrwacher e JR Roma, 9 set. (askanews) - Il Festival di film di Villa Medici torna all'Accademia di Francia a Roma dall'11 al 15 settembre con 40 proiezioni, che si svolgeranno all'interno e all'esterno, e con tanti ospiti, artisti e registi internazionali. Nella serata di apertura della quarta edizione, direttamente dalla Mostra di Venezia dove hanno presentato il loro cortometraggio "Allegorie citadine", arriveranno Alice Rohrwacher e l'artista JR. Nella stessa sera ci sarà la proiezione del film francese "L'histoire de Souleymane" di Boris Lojkine. Il festival celebrerà le immagini in movimento in tutte le sue forme: film di artisti, sperimentali, di fiction, documentari, corti, medio e lungometraggi. L'evento di Villa Medici è diviso in tre sezioni: il concorso internazionale, con dodici film recenti di ogni genere e durata; la programmazione Focus, con film di artisti fuori concorso e incontri con i cineasti, e le grandi serate del Piazzale, con proiezioni all'aperto di anteprime e classici restaurati. La giuria 2024 quest'anno è composta dal regista Clément Cogitore, da Vimala Pons, regista teatrale e attrice, e da Rasha Salti, curatrice, ricercatrice e scrittrice. Da segnalare, nella serata di chiusura, l'anteprima di "Montessori, la nouvelle femme" di Léa Todorov, interpretato da Jasmine Trinca.