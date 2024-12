Farmaceutico, Valentini: "Presto Biotech Act Ue Roma, 6 dic. (askane) - "Il farmaceutico è un settore strategico, ecco perché il Pacchetto Farmaceutico dell'Ue sarà oggetto di rivalutazione e si lavorerà a un Biotech Act coordinato dal Commissario europeo per la Salute e dal Commissario europeo alla Ricerca. In Italia invece verrà riattivato il Tavolo Farmaceutico. Nel nostro Paese la collaborazione pubblico-privato ha dato i suoi frutti: dal 2018 al 2023 gli investimenti farmaceutici in ricerca e viluppo sono aumentati di oltre il 20%, con ricadute importanti nella sintesi chimica, nel biotech, negli emoderivati, nei farmaci orfani, nei vaccini e poi nelle terapie avanzate. Le domande brevettuali sono cresciute a un ritmo superiore alla media europea e negli ultimi 10 anni i consumi sono stati ridotti del 32% in ottica sostenibilità". Lo ha detto Valentino Valentini, Vice Ministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in un The Watcher Talk Salute, il format di Urania Tv.