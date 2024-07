Eurodeputata romena di estrema destra espulsa da emiciclo Strasburgo Roma, 18 lug. (askanews) - Diana Iovanovici Sosoaca, eurodeputata romena di estrema destra, è stata espulsa dall'emiciclo di Strasburgo per aver interrotto il dibattito seguito al discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sosoaca, membro del partito di estrema destra S.O.S Romania e che siede tra i non iscritti ad alcun gruppo, ha mostrato un'icona religiosa prima di indossare una museruola e accusare: "Avete ucciso delle persone in Romania, questo è un sacco per i morti. Vergogna". Immagini Luis Vincentiu Lazarus