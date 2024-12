Esplosione a Mosca, morto Kirillov, capo truppe per difesa nucleare Mosca, 17 dic. (askanews) - Nelle immagini, la polizia e i servizi di sicurezza sul luogo dell'esplosione a Mosca che ha ucciso il capo delle truppe per la difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe, Igor Kirillov, e il suo vice. Secondo gli investigatori, un ordigno esplosivo nascosto in uno scooter è esploso mentre Kirillov e il suo vice stavano uscendo da un edificio nel Sud-Est della capitale nelle prime ore del mattino.