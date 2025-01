Esercitazione della marina di Taiwan in vista del Capodanno lunare Kaohsiung, 9 gen. (askanews) - L'esercito di Taiwan ha lanciato un'esercitazione in vista del Capodanno lunare cinese, che quest'anno inizia il 29 gennaio. La marina taiwanese, con sede a Kaohsiung, ha condotto le imponenti manovre che coinvolgono sei navi da guerra, con partenze d'emergenza, attacchi simulati e operazioni di salvataggio subacqueo. Un comandante della marina ha detto che l'obiettivo dell'esercitazione è "trasmettere all'intera nazione la determinazione del nostro personale navale a mantenere una rigorosa prontezza di combattimento. Siamo pienamente impegnati a salvaguardare la sicurezza dei nostri confini marittimi". Di recente Taiwan ha condannato duramente esercitazioni militari della Cina, con simulazioni di attacco contro obiettivi di Taipei, considerate come parte di una strategia di intimidazione volta a minare la democrazia e la sovranità di Taiwan.