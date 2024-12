Erdogan: la Turchia non permetterà una Siria di nuovo divisa Ankara, 10 dic. (askanews) - La Turchia si opporrà "a qualsiasi attacco alla stabilità del nuovo governo siriano e all'integrità delle antiche terre siriane", ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso al suo partito Ak ad Ankara. "Qualsiasi attacco alla stabilità del nuovo governo siriano o all'integrità delle antiche terre siriane sarà affrontato sia dal popolo siriano che da noi", ha aggiunto Erdogan. "Non possiamo permettere che la Siria venga nuovamente divisa. Non permetteremo mai che il territorio di questo Paese diventi nuovamente una zona di conflitto".