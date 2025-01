Editoria, Cipolletta (AIE): senza 18app mercato perde 60 milioni Venezia, 31 gen. (askanews) - "Nel 2024 il venire meno del finanziamento delle biblioteche, 90 milioni, e la modifica della 18app con la sostituzione con la Carta della Cultura e la Carta del Merito ha fatto perdere più di 60 milioni a questo mercato. Ora una parte di questi 60 milioni il mercato l'ha recuperata attraverso la sua forza endogena, però abbiamo perso 23 milioni nel 2024 rispetto al 2023, che sono tutti da ascrivere a questo venire meno di strumenti che hanno funzionato bene nel passato". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana degli Editori, Innocenzo Cipolletta, durante la giornata conclusiva del XLII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia. "Ill mercato del 2024 è sceso, ma noi speriamo che nel 2025 si possa in parte recuperare, visto che il ministro Giuli ha ripristinato 25 milioni per le biblioteche e noi speriamo che siano un provvedimento di carattere permanente e non straordinario", ha aggiunto Cipolletta.